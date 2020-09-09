В Днепре при пожаре в двухэтажке пострадал мужчина. Фото с места ЧП
В Днепре на улице Капитальной 8 сентября загорелся двухэтажный частный дом.
Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" около 17:40. На место были направлены сразу три бригады спасателей, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
К моменту прибытия чрезвычайников огонь успел уничтожить перекрытия, деревянные балки и домашние вещи на общей площади в 230 квадратных метров. Также в результате пожара пострадал владелец жилья. Он получил ожоги ног, однако от госпитализации отказался.
Пожар локализовали в 18:28 и ликвидировали в 18:39. К работам привлекли 14 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во время пожара в доме пострадала 4-летняя девочка.