В Днепре при пожаре в двухэтажке пострадал мужчина. Фото с места ЧП

В Днепре на улице Капитальной 8 сентября загорелся двухэтажный частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" около 17:40. На место были направлены сразу три бригады спасателей, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К моменту прибытия чрезвычайников огонь успел уничтожить перекрытия, деревянные балки и домашние вещи на общей площади в 230 квадратных метров. Также в результате пожара пострадал владелец жилья. Он получил ожоги ног, однако от госпитализации отказался.

Пожар локализовали в 18:28 и ликвидировали в 18:39. К работам привлекли 14 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники.

В Днепре на улице Капитальной случился пожар. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Загорелся частный дом. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На место прибыли три бригады спасателей. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

При пожаре пострадал владелец жилья. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Огонь полыхал около часа. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во время пожара в доме пострадала 4-летняя девочка.