В Днепре при пожаре погибла пожилая женщина. Фото

София Закревская Происшествия 13:55, 27.08.2020

В четверг утром, 27 августа, в Днепре на улице Данила Будницкого горел одноэтажный жилой дом.

Информация о пожаре поступила в Службу спасения "101" в 06:26. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно прибыла бригада спасателей. Пожарные локализовали возгорание в 07:03, а полностью потушили его в 07:48. Огонь уничтожил домашнее имущество на площади 20 квадратных метров.

В Днепре горел дом на улице Данила Будницкого
Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

После ликвидации пожара сотрудники ГСЧС обнаружили в помещении обгоревшее тело женщины. Погибшей оказалась хозяйка дома 1942 года рождения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре закрытый пьяной матерью на балконе ребенок устроил пожар.

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