В Днепре при пожаре нашли тело женщины: подробности

В Днепре 27 мая произошел пожар в подъезде двухэтажного жилого дома.

Сообщение о пожаре на улице Новокрымской поступило на линию "101" в 07:02. По указанному адресу были направлены спасатели, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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По вызову сразу были направлены дежурные отделения 5 и 19 пожарно-спасательных частей ГСЧС. По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри квартиры, расположенной на первом этаже двухэтажного дома.

От огня пострадали вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты. Повреждена внутренняя отделка стен квартиры. Огонь уничтожил часть квартиры площадью 4 м².

Во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело 55-летней хозяйки квартиры без признаков жизни. К ликвидации пожара привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

При пожаре обнаружено тело женщины ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре произошел масштабный пожар в заброшенном доме. К тушению пожара привлекли четырех чрезвычайников и одну единицу пожарно-спасательной техники.