В Днепре при наезде авто на отбойник пострадали 4 человека. Фото и видео

В Днепре при наезде авто на отбойник пострадали 4 человека. Информатор

В Днепре на Амурском мосту 5 сентября автомобиль Hyundai влетел в разделительное ограждение.

В салоне иномарки находилось пять человек, двое из которых – дети. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Потерпевшую с переломом руки доставили в городскую клиническую больницу №6. Еще одну пострадавшую госпитализировали в больницу №16. Она получила перелом костей носа.

Также для медицинского осмотра в детскую больницу на Космической доставили двух маленьких пассажиров. Им удалось избежать серьезных травм.

В Днепре на Амурском мосту произошло ДТП. Информатор

В результате аварии пострадали 4 человека. Информатор

Автомобиль Hyundai влетел в разделительное ограждение. Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре вор кабеля сломал полицейскому ключицу во время задержания.

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