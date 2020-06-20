В Днепре превысившее скорость авто разбилось на глазах у полиции: есть жертвы. Фото 18+

В субботу, 20 июня, в Днепре на улице Большой Диевской автомобиль Ford на большой скорости влетел в Газель.

Авария произошла буквально на глазах у патрульных, которые пытались остановить нарушившую правила дорожного движения иномарку. Когда полицейские последовали за ней, то увидели впереди уже только столб пыли и разбросанные по всей дороге обломки автомобиля, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области. Внимание! Фото 18+

Водитель Ford получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Водитель Газели не пострадал.

Смертельное ДТП в Днепре Пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области

Смертельное ДТП в Днепре Информатор

Смертельное ДТП в Днепре Информатор

Смертельное ДТП в Днепре Информатор

Смертельное ДТП в Днепре Информатор

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