В Днепре пожар едва не уничтожил двухэтажный жилой дом. Фото и видео
В Днепре на улице Олешковской Самарского района 23 июня загорелся жилой дом. Огонь охватил второй этаж и крышу.
Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило около 16.00, сообщили в пресс-службе Государственной Службы Чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что деревянные перекрытия и помещения второго этажа дома полностью объяты пламенем. Существует угроза распространения возгорания на хозяйственные постройки и гараж, которые находятся вблизи пожара.
Огонь уничтожил крышу дома на площади 150 квадратных метров, повредил деревянное перекрытие на площади 50 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидировали в 17:47. К его устранению привлекли 15 сотрудников ГСЧС в Днепропетровской области. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 22 июня, в селе Каменка Днепропетровской области загорелся один из цехов на территории завода строительного крепежа.