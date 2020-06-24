В Днепре пожар едва не уничтожил двухэтажный жилой дом. Фото и видео

В Днепре на улице Олешковской Самарского района 23 июня загорелся жилой дом. Огонь охватил второй этаж и крышу.

Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило около 16.00, сообщили в пресс-службе Государственной Службы Чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Пожар едва не уничтожил жилой дом dp.dsns.gov.ua

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что деревянные перекрытия и помещения второго этажа дома полностью объяты пламенем. Существует угроза распространения возгорания на хозяйственные постройки и гараж, которые находятся вблизи пожара.

Пожар едва не уничтожил жилой дом dp.dsns.gov.ua

Пожар едва не уничтожил жилой дом dp.dsns.gov.ua

Огонь уничтожил крышу дома на площади 150 квадратных метров, повредил деревянное перекрытие на площади 50 квадратных метров.

Пожар едва не уничтожил жилой дом dp.dsns.gov.ua

Пожар едва не уничтожил жилой дом dp.dsns.gov.ua

Погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидировали в 17:47. К его устранению привлекли 15 сотрудников ГСЧС в Днепропетровской области. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 22 июня, в селе Каменка Днепропетровской области загорелся один из цехов на территории завода строительного крепежа.