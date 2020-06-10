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10 июня • обновлено в 17:00
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В Днепре потерявшую сознание девушку высадили из маршрутки: в сети скандал

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В Днепре в районе жилмассива "Ломовский" (Фрунзенский) в маршрутке №241 потеряла сознание девушка. Из-за жары и духоты в салоне автомобиля горожанке стало резко плохо.

Девушку высадили на ближайшей остановке после того, как она пришла в себя и оставили одну без медицинской помощи, сообщила Елена Лавриенко – мать пострадавшей на странице "Объединенная территориальная громада Обуховки-Николаевки" в Facebook.

Девушка потеряла сознание

Девушка потеряла сознание

nashemisto.dp.ua

Инцидент произошел 9 июня около 19.00. По словам Елены Лавриенко, водитель маршрутки не предоставил даже аптечку для оказания первой помощи и пострадавшую приводили в сознание, обливая водой. После этого и оставили одну на остановке.

Пользователи соцсетей бурно обсуждали происшествие, к их переписке присоединился и водитель, который в тот вечер был за рулем маршрутки.

Скриншот

Скриншот

facebook.com

Скриншот

Скриншот

facebook.com

Скриншот

Скриншот

facebook.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести Марину Соколовскую.

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Украина Днепр
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