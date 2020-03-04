Главная Новости
4 марта • обновлено в 09:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Карина Бондаренко

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина. Фото 18+

656
Читать материал на украинском

Во вторник, 3 марта, в Днепре на улице Богдана Хмельницкого умерла женщина.

По словам очевидцев, она стояла возле подъезда общежития, а затем резко упала. Люди вызвали "скорую", но до приезда врачей ее сердце перестало биться, сообщает Информатор. Внимание! Фото 18+

Жильцы дома рассказали, что умершая жила там одна. Предположительно, ей около 60 лет. На место происшествия вызвали правоохранителей.

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина

Информатор

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина

Информатор

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина

Информатор

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина

Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре экскаватор сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Авария произошла в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации