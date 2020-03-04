В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина. Фото 18+

Во вторник, 3 марта, в Днепре на улице Богдана Хмельницкого умерла женщина.

По словам очевидцев, она стояла возле подъезда общежития, а затем резко упала. Люди вызвали "скорую", но до приезда врачей ее сердце перестало биться, сообщает Информатор. Внимание! Фото 18+

Жильцы дома рассказали, что умершая жила там одна. Предположительно, ей около 60 лет. На место происшествия вызвали правоохранителей.

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина Информатор

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина Информатор

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина Информатор

В Днепре посреди улицы упала и умерла женщина Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре экскаватор сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Авария произошла в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!