В Днепре вечером 8 декабря неподалеку от железнодорожного вокзала спасали мужчину, которому внезапно стало плохо посреди улицы.

На помощь днепрянину вызвали скорую, однако медики оказались бессильны. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре посреди улицы на глазах у толпы умер мужчина ruinformer.com

На место происшествия прибыли две бригады "скорой помощи" и наряд патрульных. Состояние мужчины было критическим, поэтому медики начали проводить реанимацию прямо посреди улицы на земле. Для запуска сердца трижды применяли дефибриллятор, однако это не помогло – спустя несколько минут потерпевший скончался.

Точная причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы.

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В Днепре посреди улицы на глазах у толпы умер мужчина Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре вооруженная банда устроила стрельбу на парковке. Стрелявшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной их конфликта послужило парковочное место.

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