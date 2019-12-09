Главная Новости
9 декабря • обновлено в 08:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре посреди улицы на глазах у толпы умер мужчина

1.1т
Читать материал на украинском

В Днепре вечером 8 декабря неподалеку от железнодорожного вокзала спасали мужчину, которому внезапно стало плохо посреди улицы.

На помощь днепрянину вызвали скорую, однако медики оказались бессильны. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре посреди улицы на глазах у толпы умер мужчина

В Днепре посреди улицы на глазах у толпы умер мужчина

ruinformer.com

Новости
Вонзили нож в грудь: в больнице Днепра загадочно умер мужчина

На место происшествия прибыли две бригады "скорой помощи" и наряд патрульных. Состояние мужчины было критическим, поэтому медики начали проводить реанимацию прямо посреди улицы на земле. Для запуска сердца трижды применяли дефибриллятор, однако это не помогло – спустя несколько минут потерпевший скончался.

Точная причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы.

Внимание! Фото 18+

В Днепре посреди улицы на глазах у толпы умер мужчина

В Днепре посреди улицы на глазах у толпы умер мужчина

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре вооруженная банда устроила стрельбу на парковке. Стрелявшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной их конфликта послужило парковочное место.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
скорая помощь мужчина смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги