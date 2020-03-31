В Днепре посреди парка нашли труп мужчины. Фото 18+

Во вторник, 31 марта, в Днепре на аллее в парке Глобы обнаружили мужчину, который не подавал каких-либо признаков жизни. Полураздетый горожанин лежал на лавочке возле летнего театра.

Прохожие вызвали на место полицию и "скорую". Медики попытались его реанимировать, однако безуспешно – мужчина был мертв, сообщает Информатор.

Рядом с лавочкой нашли личные вещи умершего: верхнюю одежду и трость. По предварительной информации, состава преступления нет.

В Днепре посреди парка нашли труп мужчины Информатор

На месте происшествия работали следователи и судмедэксперт. Точную причину смерти покажет исследование.

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В Днепре посреди парка нашли труп мужчины Информатор

В Днепре посреди парка нашли труп мужчины Информатор

В Днепре посреди парка нашли труп мужчины Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине при пожаре погиб мужчина. Огонь удалось укротить лишь спустя два часа.

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