В Днепре после тяжелой болезни умер 26-летний защитник Украины: фото

В военном госпитале Днепра 26 октября умер боец Вооруженных сил Украины.
26-летний Андрей Безруков служил в 74 ОРБ, сообщила Татьяна Губа, советник председателя ОГА (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Умер боец
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Она отметила, что солдат был родом из Запорожья. Он до конца боролся с тяжелым онкозаболеванием.
Информацию о месте и дате захоронения сообщат позже.
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Андрей Безруков
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Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с договоренностью развести войска на Донбассе начали приходить SMS-сообщения странного содержания.
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