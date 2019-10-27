В Днепре после тяжелой болезни умер 26-летний защитник Украины: фото

В военном госпитале Днепра 26 октября умер боец Вооруженных сил Украины.

26-летний Андрей Безруков служил в 74 ОРБ, сообщила Татьяна Губа, советник председателя ОГА (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Умер боец m.fotostrana.ru

Она отметила, что солдат был родом из Запорожья. Он до конца боролся с тяжелым онкозаболеванием.

Информацию о месте и дате захоронения сообщат позже.

Андрей Безруков Facebook Татьяны Губы

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с договоренностью развести войска на Донбассе начали приходить SMS-сообщения странного содержания.

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