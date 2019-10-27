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27 октября • обновлено в 10:29
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В Днепре после тяжелой болезни умер 26-летний защитник Украины: фото

1.2т Читать материал на украинском

В военном госпитале Днепра 26 октября умер боец Вооруженных сил Украины.

26-летний Андрей Безруков служил в 74 ОРБ, сообщила Татьяна Губа, советник председателя ОГА (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Умер боец

Умер боец

m.fotostrana.ru

Она отметила, что солдат был родом из Запорожья. Он до конца боролся с тяжелым онкозаболеванием.

Информацию о месте и дате захоронения сообщат позже.

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Андрей Безруков

Андрей Безруков

Facebook Татьяны Губы

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с договоренностью развести войска на Донбассе начали приходить SMS-сообщения странного содержания.

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Место
Украина Днепр
Теги
боец АТО смерть Вооруженные силы Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Отлично!!! А говорили потерьнет))))
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