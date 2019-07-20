В Днепре полиция задержала пьяного мужчину, избившего больного сына

В Днепре полиция задержала мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения избил своего сына.

Правоохранителей на место происшествия вызвала бабушка ребенка, передает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Полиция задержала мужчину за избиение сына Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Сообщается, что пострадавшему мальчику 12 лет, у него инвалидность 1 группы из-за сахарного диабета.

Бабушка ребенка рассказала, что его мать умерла 2 года назад, а отец пьет, избивает его и отбирает начисляемую по инвалидности пенсию.

"Дома в это время (во время приезда полиции, - ред.)находился и тот, о ком шла речь. Мужчина спал на полу. Его разбудили, доставили в Новокодакского отделения полиции и передали информацию о выявленном факте домашнего насилия к несовершеннолетнему ювенальной превенции", - сказано в нем.

Мальчика госпитализировали, у него диагностирован ушиб мягких тканей лица и сотрясение мозга.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что подозреваемому в убийстве девочки под Днепром суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября 2019 года.

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