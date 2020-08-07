В Днепре полиция задержала киллера, разыскиваемого Интерполом. Фото

В четверг, 6 августа, в Днепре полиция задержала мужчину, совершившего заказное убийство.

Преступник, который находился в международном розыске, скрывался в Украине под чужим именем. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре полиция задержала киллера, разыскиваемого Интерполом Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

35-летний мужчина совершил заказное убийство на территории Болгарии. В 2016 году его объявили в розыск. Чтобы не попасться правоохранителям, он использовал документы, выданные на другое имя.

Местонахождение киллера, разыскиваемого Интерполом, установили оперативники управления стратегических расследований. Вместе со следователями, патрульными и полком полиции особого назначения они задержали злоумышленника.

В Днепре полиция задержала киллера, разыскиваемого Интерполом Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В его автомобиле обнаружили оружие и патроны, а также поддельные документы. Как именно мужчина их получил, установят правоохранители.

На данный момент продолжаются следственные действия. Устанавливается, причастен ли убийца к тяжким преступлениям на территории Украины. Информацию о том, что мужчина задержан, уже передали в Интерпол.

В Днепре полиция задержала киллера, разыскиваемого Интерполом Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре полиция задержала киллера, разыскиваемого Интерполом Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

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