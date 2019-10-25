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25 октября • обновлено в 11:08
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В Днепре полиция задержала банду грабителей банкоматов

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В Днепре полиция при участии спецназа задержала троих подозреваемых в подрывах и краже денег из банкоматов.

Операция по задержанию прошла в ночь на 23 октября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полиция задержала подозреваемых в кражах из банкоматов

Полиция задержала подозреваемых в кражах из банкоматов

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Сообщается, что следователи документировали деятельность группировки, причастной к подрывам банкоматов и краже денег, с декабря 2018 года.

Для расследования в отделах и отделениях полиции были созданы специальные группы, проведен ряд негласных следственных действий и розыскных мероприятий, в том числе обследование мест преступлений экспертами, изъятие улик, проведение трассологической и дактилоскопической экспертизы.

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"Эти меры позволили в дальнейшем установить и задержать в ночь на 23 октября трех жителей Днепра, в возрасте от 22 до 32 лет, которые обоснованно подозреваются в совершении этих преступлений", – сказано в сообщении пресс-службы полиции.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных оперативники изъяли несколько пистолетов, патроны, номерные знаки к автомобилям, шлемы, бронежилеты, газовые баллоны, шланги и другие инструменты, с помощью которых совершались преступления.

Кроме того, изъяты автомобили BMW и ВАЗ, скутер и велосипед, на которых передвигались подозреваемые.

Правоохранители установили, что банда действовала ночью и выбирала банкоматы, не оборудованные камерами видеонаблюдения, в отдаленных районах города.

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Эксперты установили, что банкоматы были повреждены путем взрыва газовоздушной смеси.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

У подозреваемых изъяли вещественные доказательства

У подозреваемых изъяли вещественные доказательства

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Банкоматы взрывали при помощи газовоздушной смеси

Банкоматы взрывали при помощи газовоздушной смеси

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

У задержанных нашли оружие

У задержанных нашли оружие

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в селе Николаевка Днепропетровской области в ночь с 10 на 11 октября вооруженная банда ворвалась в здание сельсовета и подорвала банкомат. Преступники забрали кассеты с деньгами и скрылись с места преступления.

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция банда криминал
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Могут же, когда хотят! Только надо было этих уб.людков уничтожить при задержании. А то наш вонючий суд их точно выпустит - за отсутствием состава преступления.
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