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В Днепре полиция остановила автомобиль с заложником в багажнике: подробности

1.2т Читать материал на украинском

Около 01:00 23 августа Днепре полицейские остановили автомобиль Opel за нарушение правил дорожного движения и обнаружили в багажнике человека.

Как передает "Информатор", водитель и 2 пассажира автомобиля сбежали с места происшествия.

В Днепре полиция остановила автомобиль с заложником в багажнике

В Днепре полиция остановила автомобиль с заложником в багажнике

dumskaya.net

Отмечается, что водитель машины заметно нервничал, отказался общаться и предоставить патрульным документы.

По словам очевидца, в какой-то момент водитель и пассажиры покинули авто, перелезли через забор и разбежались в разные стороны.

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В ходе досмостра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике 38-летнего мужчину.

Также правоохранители нашли предметы, похожие на пистолет и гранату.

Сообщается, что мужчину доставили в отделение полиции, однако он отказался объяснять, что произошло.

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Полиция продолжает искать вероятных преступников.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в воскресенье, 18 августа, в Коростене (Житомирская область) полиция задержала 45-летнего иностранца по подозрению в лишении свободы местной жительницы. Мужчина сначала преследовал девушку, которая не хотела с ним общаться, а затем с помощью шантажа и силы заставил поехать вместе с ним за границу.

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция похищение криминал
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