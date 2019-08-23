В Днепре полиция остановила автомобиль с заложником в багажнике: подробности

Около 01:00 23 августа Днепре полицейские остановили автомобиль Opel за нарушение правил дорожного движения и обнаружили в багажнике человека.

Как передает "Информатор", водитель и 2 пассажира автомобиля сбежали с места происшествия.

В Днепре полиция остановила автомобиль с заложником в багажнике dumskaya.net

Отмечается, что водитель машины заметно нервничал, отказался общаться и предоставить патрульным документы.

По словам очевидца, в какой-то момент водитель и пассажиры покинули авто, перелезли через забор и разбежались в разные стороны.

В ходе досмостра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике 38-летнего мужчину.

Также правоохранители нашли предметы, похожие на пистолет и гранату.

Сообщается, что мужчину доставили в отделение полиции, однако он отказался объяснять, что произошло.

Полиция продолжает искать вероятных преступников.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в воскресенье, 18 августа, в Коростене (Житомирская область) полиция задержала 45-летнего иностранца по подозрению в лишении свободы местной жительницы. Мужчина сначала преследовал девушку, которая не хотела с ним общаться, а затем с помощью шантажа и силы заставил поехать вместе с ним за границу.

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