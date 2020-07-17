В Днепре полицейские задержали группу злоумышленников, которые под видом проверок счетчиков обкрадывали пенсионеров.

Преступников поймали "на горячем" сразу после совершения очередной кражи на проспекте Александра Поля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре полицейский пострадал, задерживая матерых мошенников Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление и сбили полицейского. Оперативника с травмой руки госпитализировали в больницу.

Четверо соучастников – три женщины и один мужчина – были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По указанному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа. Сейчас продолжается досудебное расследование.

В Днепре полицейский пострадал, задерживая матерых мошенников Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 7-летняя девочка сбежала из дома из-за матери, которая увлеклась спиртным и забыла о ребенке.