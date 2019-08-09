В Днепре поймали женщину с документами "ДНР"

В Днепре правоохранители доставили в отделение полиции женщину, у которой было обнаружено "удостоверение" с печатью "ДНР".

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, женщина предъявила "документ" кондуктору в трамвае.

Женщина пыталась бесплатно проехать на трамвае, предъявив "удостоверение" Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"7 августа на спецлинию 102 обратился работник транспортной инспекции и сообщил, что во время проверки билетов в одном из трамваев, одна женщина предоставила ему удостоверение с печатью так называемой "Донецкой народной республики", - сказано в нем.

Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что женщина ранее проживала в Торезе Донецкой области, а в 2015 году переехала в Днепр.

Отмечается, что она не имеет пенсионного удостоверения государственного образца.

Причин своих действий пассажирка объяснить не смогла.

Патрульные доставили женщину в отделение и вызвали следственно-оперативную группу и Службу безопасности Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в июле СБУ задержала жительницу Днепра за работу на российские спецслужбы. Женщина за деньги распространяла в интернете антиукраинские материалы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!