В Днепре поймали женщину с документами "ДНР"

В Днепре правоохранители доставили в отделение полиции женщину, у которой было обнаружено "удостоверение" с печатью "ДНР".
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, женщина предъявила "документ" кондуктору в трамвае.
Женщина пыталась бесплатно проехать на трамвае, предъявив "удостоверение"
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
"7 августа на спецлинию 102 обратился работник транспортной инспекции и сообщил, что во время проверки билетов в одном из трамваев, одна женщина предоставила ему удостоверение с печатью так называемой "Донецкой народной республики", - сказано в нем.
Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что женщина ранее проживала в Торезе Донецкой области, а в 2015 году переехала в Днепр.
Отмечается, что она не имеет пенсионного удостоверения государственного образца.
Причин своих действий пассажирка объяснить не смогла.
Патрульные доставили женщину в отделение и вызвали следственно-оперативную группу и Службу безопасности Украины.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в июле СБУ задержала жительницу Днепра за работу на российские спецслужбы. Женщина за деньги распространяла в интернете антиукраинские материалы.
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