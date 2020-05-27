В Днепре поймали "черных риэлторов", причастных к убийствам

В Днепре злоумышленники мошенническим путем получили право собственности на недвижимость и незаконно удерживали двух мужчин в собственных домах, заставляя их работать.

В Национальной полиции Днепропетровской области сообщили, что в состав группы входили трое мужчин. В ходе расследования выяснилось, что они причастны к смерти 44-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в декабре прошлого года на улице Лужниковой. Согласно заключению экспертов, пострадавший скончался от тяжелых телесных повреждений.

В Днепре поймали группу опасных злоумышленников depositphotos.com

25 мая работники Днепровского отдела полиции с привлечением полицейских полка особого назначения провели санкционированные обыски по месту жительства подозреваемых. В результате полицейские изъяли оружие, копии и оригиналы документов на имя разных лиц, в том числе на имя умершего 44-летнего мужчины. Кроме этого, правоохранители обнаружили двух мужчин, которых злоумышленники лишили свободы.

Выяснилось, что трое граждан мошенническим путем завладела их жильем, а самих мужчин незаконно удерживали и заставляли работать на территории дома. Потерпевшими оказались 42-летний мужчина и его 73-летний отец.

У злоумышленников нашли оружие Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Также были изъяты документы Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Мужчинам придется серьезно ответить перед законом Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Открыты уголовные производства по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 2 статьи 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение;

часть 2 статьи 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека;

часть 4 статьи 190 – мошенничество;

часть 1 статьи 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Все трое мужчин задержаны, продолжается досудебное расследование.

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