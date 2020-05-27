В Днепре поймали "черных риэлторов", причастных к убийствам
В Днепре злоумышленники мошенническим путем получили право собственности на недвижимость и незаконно удерживали двух мужчин в собственных домах, заставляя их работать.
В Национальной полиции Днепропетровской области сообщили, что в состав группы входили трое мужчин. В ходе расследования выяснилось, что они причастны к смерти 44-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в декабре прошлого года на улице Лужниковой. Согласно заключению экспертов, пострадавший скончался от тяжелых телесных повреждений.
25 мая работники Днепровского отдела полиции с привлечением полицейских полка особого назначения провели санкционированные обыски по месту жительства подозреваемых. В результате полицейские изъяли оружие, копии и оригиналы документов на имя разных лиц, в том числе на имя умершего 44-летнего мужчины. Кроме этого, правоохранители обнаружили двух мужчин, которых злоумышленники лишили свободы.
Выяснилось, что трое граждан мошенническим путем завладела их жильем, а самих мужчин незаконно удерживали и заставляли работать на территории дома. Потерпевшими оказались 42-летний мужчина и его 73-летний отец.
Открыты уголовные производства по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
часть 2 статьи 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение;
часть 2 статьи 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека;
часть 4 статьи 190 – мошенничество;
часть 1 статьи 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Все трое мужчин задержаны, продолжается досудебное расследование.
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