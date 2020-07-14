В Днепре поймали банду серийных воров. Фото, видео

Алина Рашевская Происшествия 18:03, 14.07.2020

В Днепре полицейские задержали вооруженную группу квалифицированных квартирных воров.

На счету злоумышленников серия краж. Мужчины действовали преимущественно на территории Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В состав преступной группы входило трое жителей Днепра в возрасте от 23 до 34 лет. Злоумышленники проникали в квартиры путем подбора ключа и отжима окон, после чего осуществляли кражу ценного имущества. После совершения преступления мужчины оставляли место происшествия на автомобиле OPEL Vectra B.

В Днепре поймали банду серийных воров
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области
В Днепре поймали банду серийных воров
Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Задержанным грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине мужчина убил жену и чуть не расправился с ее родителями.

Комментировать
Днепр Происшествия

Смотрите также

Тищенко не смог объяснить, почему "Велюр" нарушает карантин. Видео

Новый глава НБУ призвала немедленно снять ограничение в 47 тысяч на зарплаты чиновников

"Л/ДНР" устроили засаду для ВСУ на Донбассе: много убитых и раненых, – ООС

Российские наемники повторили Иловайск: обещали проход, а потом расстреляли

На Донбассе расстреляли группу эвакуации: 9 человек попали в тройную засаду