В Днепре поймали банду серийных воров. Фото, видео

В Днепре полицейские задержали вооруженную группу квалифицированных квартирных воров.

На счету злоумышленников серия краж. Мужчины действовали преимущественно на территории Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В состав преступной группы входило трое жителей Днепра в возрасте от 23 до 34 лет. Злоумышленники проникали в квартиры путем подбора ключа и отжима окон, после чего осуществляли кражу ценного имущества. После совершения преступления мужчины оставляли место происшествия на автомобиле OPEL Vectra B.

В Днепре поймали банду серийных воров Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

В Днепре поймали банду серийных воров Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Задержанным грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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