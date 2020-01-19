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19 января • обновлено в 15:43
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В Днепре погиб мужчина, спрыгнув с моста. Фото 18+

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В воскресенье, 19 января, в Днепре в гаражном кооперативе на улице Тополиной заметили мужчину, который неподвижно лежал на земле.

Изначально казалось, что он перебрал с алкоголем, упал и уснул. Позже выяснилось, что он мертв. Об этом сообщил Информатор.

Бригаду скорой помощи и полицию на место вызвали люди, которые пришли в свой гараж. Они пытались привести мужчину в чувство, но тот абсолютно ни на что не реагировал. Медики приехали быстро, но сделать уже ничего не смогли — они констатировали смерть.

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Мужчина был прилично одет. При себе имел мобильный телефон, деньги и документы, поэтому личность установлена. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста на проезде Гальченко.

Мужчина упал с моста

Мужчина упал с моста

Информатор

Мужчина упал с моста

Мужчина упал с моста

Информатор

Мужчина упал с моста

Мужчина упал с моста

Информатор

По неподтвержденной информации, в его курточке нашли предсмертную записку. Правоохранители выясняют, действительно ли это был суицид или это был инцидент с криминальной составляющей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Каменском Днепропетровской области был обнаружен труп молодого мужчины. Он лез к своей возлюбленной, с шестого этажа он сорвался вниз.

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Место
Украина Днепр
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