В Днепре поезд сбил ребенка: полиция открыла уголовное дело

В пятницу, 25 июня, в Днепре поезд сбил коляску, в которой находился маленький ребенок. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Как установили полицейские, 45-летняя женщина в неустановленном месте переходила железнодорожные пути с детской коляской и не успела вовремя забрать его из колеи. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Машинист ремонтного поезда увидел женщину и начал тормозить, однако избежать наезда не смог. В результате пострадал ребенок, который находился в коляске. Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. По словам женщины, колесо тележки застряло между железнодорожными путями.

Полиция открыла дело по факту травмирования ребенка Пресс-служба ГУНП

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта. Продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в районе улицы Танкистов ремонтный поезд сбил коляску, в которой находился полуторагодовалый ребенок. Пострадавший ребенок получил серьезные травмы – перелом верхней челюсти и поломанные зубы.