В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком: фото с места ЧП

В Днепре поезд сбил коляску с ребенком

В четверг, 25 июня, в Днепре в районе улицы Танкистов произошло чрезвычайное происшествие.

Как сообщает "Днепр оперативный", ремонтный поезд сбил коляску, в которой находился полуторагодовалый ребенок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, бабушка гуляла с девочкой и хотела перетащить коляску через железнодорожные пути в неположенном месте.

В этот момент по железной дороге двигался ремонтный поезд. Сама женщина успела уйти с пути следования поезда, но убрать коляску не успела.

В Днепре поезд сбил коляску с ребенком. Фото "Днепр оперативный"

В результате поезд сбил коляску, с находящейся внутри полуторагодовалой девочкой. Машинист остановил поезд, а женщина покинула место происшествия вместе с ребенком, оставив там коляску и личные вещи.

В Днепре поезд сбил коляску с ребенком. Фото "Днепр оперативный"

На место происшествия прибыла полиция и обследовала территорию. Затем правоохранители нашли женщину с маленьким ребенком на улице Летчиков.

Лицо ребенка было в крови и сотрудники патрульной полиции приняли решение срочно госпитализировать девочку в детскую больницу на Космической, не дожидаясь приезда скорой помощи.

Предварительный диагноз, который поставили врачи пострадавшей девочке – перелом верхней челюсти и поломанные зубы. Ребенка поместили в реанимацию.

В больницу также прибыли родители ребенка, которым сообщили о трагическом инциденте.

Теперь полиция будет выяснять все подробности и обстоятельства чрезвычайного происшествия.

В Днепре поезд сбил коляску с ребенком. Telegram-канал "Х*вый Днепр"

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