В Днепре поезд насмерть сбил мужчину: жуткие фото и видео

9 июля на платформе "184 километр" в Днепре поезд сбил мужчину. Он скончался на месте.

Происшествие случилось около 17:00. Мужчина переходил рельсы в неположенном месте, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре поезд насмерть сбил мужчину Информатор

По предварительной информации, мужчина около 50 лет переходил железнодорожные рельсы недалеко от оборудованного перехода. Машинист поезда заметил пешехода и подавал ему звуковые сигналы. Однако мужчина на это не отреагировал.

Мужчина переходил рельсы Информатор

На место происшествия вызвали машину скорой помощи, но врачи лишь констатировали смерть. Детали выясняют правоохранители.

От полученных травм он скончался на месте Информатор

Медики констатировали смерть Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром обвалившееся здание убило мужчину.

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