В Днепре подросток за рулем устроил ДТП с грузовиком: куски авто разбросало по дороге. Фото и видео
В пятницу, 7 августа, в Днепре произошло крупное ДТП: легковой автомобиль Hyundai столкнулся с грузовиком Mercedes.
Как сообщает "Днепр оперативный" за рулем легковушки был 16-летний парень. При этом Телеграм-канал "ХДнепр" написал, что водителю было 17 лет.
Также в аварии пострадали две 17-летние девушки-пассажирки Hyundai. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель Mercedes в ДТП сломал руку.
"Я увидел, что Hyundai занесло, и он летит на меня. Я резко выкрутил руль, чтобы уйти от столкновения, но избежать удара не вышло. Мою машину вынесло на обочину", – рассказал "Информатору" мужчина.
Полиция предварительно установила, что Hyundai двигался по ул. Набережной Заводской в сторону жилого массива Парус. При повороте юный водитель не справился с управлением и авто вынесло на встречную полосу. В результате произошло столкновение легковушки с грузовиком, а части Hyundai разбросало по всей дороге.
Добавим, что в легковушке всего находились четверо несовершеннолетних. Водитель получил незначительные ушибы головы, двух девушек госпитализировали. О состоянии четвертого пассажира не сообщалось.
На месте ДТП работали патрульные полицейские, спасатели и медики. Установлено, что у водителя легковушки при себе не было документов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП.