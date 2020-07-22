В Днепре подросток выпала из окна: девочка в тяжелом состоянии

В Днепре подросток выпала из окна. golos.ua

В Днепре ночью 21 июля во дворе одного из жилых домов на улице Вернадского обнаружили девочку-подростка, находившуюся в бессознательном состоянии.

На вид ей было от 15 до 20 лет. Как выяснилось позже, пострадавшая выпала из окна второго этажа, сообщает Информатор.

Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. На данный момент правоохранители выясняют, был это намеренный поступок или несчастный случай.

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