В Днепре подросток на скутере устроил ДТП: есть пострадавшие

Алина Рашевская Происшествия 15:40, 22.06.2020

В понедельник, 22 июня, в Днепре 14-летний парень на скутере Honda сбил велосипедистку, после чего скрылся с места аварии.

Инцидент произошел на улице Моторной. В результате водительница двухколесного получила серьезные травмы, сообщает "Днепр оперативный".

Женщину с переломами руки и ноги госпитализировали в городскую больницу №6.

ДТП в Днепре
Днепр оперативный

Правоохранителям удалось оперативно разыскать виновника аварии. На данный момент устанавливаются все подробности произошедшего.

ДТП в Днепре
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре превысившее скорость авто разбилось на глазах у полиции.

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Днепр Происшествия

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