В Днепре подросток на скутере устроил ДТП: есть пострадавшие
ДТП в Днепре
В понедельник, 22 июня, в Днепре 14-летний парень на скутере Honda сбил велосипедистку, после чего скрылся с места аварии.
Инцидент произошел на улице Моторной. В результате водительница двухколесного получила серьезные травмы, сообщает "Днепр оперативный".
Женщину с переломами руки и ноги госпитализировали в городскую больницу №6.
ДТП в Днепре Днепр оперативный
Правоохранителям удалось оперативно разыскать виновника аварии. На данный момент устанавливаются все подробности произошедшего.
ДТП в Днепре Днепр оперативный
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре превысившее скорость авто разбилось на глазах у полиции.
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