В Днепре подросток на скутере сбил ребенка. Видео

В среду, 26 августа, в Днепре в сквере "Прибрежный" в 14:15 несовершеннолетний на скутере сбил ребенка.

13-летний подросток ехал по одной из парковых дорожек, когда под колеса транспортного средства попал маленький мальчик. Как сообщает "Днепр оперативный", парень разъезжал на скутере в неположенном месте – по тротуару.

Предварительно известно, что 4-летний ребенок в результате аварии не получил серьезных травм. Все детали произошедшего установят правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пьяный водитель микроавтобуса устроил ДТП и хотел сбежать с места происшествия.