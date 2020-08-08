В Днепре подросток без прав сбил женщину: пострадавшую госпитализировали. Фото

В Днепре подросток без прав сбил женщину: пострадавшую госпитализировали. Коллаж
В пятницу вечером, 7 августа, в Днепре на улице Куликовской 18-летний парень за рулем ВАЗ устроил ДТП.
Не справившись с управлением, подросток сбил 29-летнюю женщину. После этого автомобиль влетел в столб, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре подросток без прав сбил женщину: пострадавшую госпитализировали Днепр оперативный
По предварительным данным, автомобиль поворачивал с улицы Василия Тютюнника на Куликовскую. Водитель ВАЗ потерял контроль над транспортным средством, под колеса машины попала днепрянка. Затем авто врезалось в бетонный столб.
Пострадавшую в аварии женщину с травмами госпитализировали. 18-летний водитель и 17-летний пассажир ВАЗ телесных повреждений не получили.
На место ДТП прибыли патрульные, они установили, что у юного автомобилиста нет ни водительского удостоверения, ни техпаспорта. Все детали и обстоятельства аварии установит следователь.
В Днепре подросток без прав сбил женщину: пострадавшую госпитализировали Днепр оперативный
В Днепре подросток без прав сбил женщину: пострадавшую госпитализировали Днепр оперативный
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подросток за рулем устроил ДТП с грузовиком.