В Днепре подросток без прав сбил женщину: пострадавшую госпитализировали. Фото

В Днепре подросток без прав сбил женщину: пострадавшую госпитализировали. Коллаж

В пятницу вечером, 7 августа, в Днепре на улице Куликовской 18-летний парень за рулем ВАЗ устроил ДТП.

Не справившись с управлением, подросток сбил 29-летнюю женщину. После этого автомобиль влетел в столб, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре подросток без прав сбил женщину: пострадавшую госпитализировали Днепр оперативный

По предварительным данным, автомобиль поворачивал с улицы Василия Тютюнника на Куликовскую. Водитель ВАЗ потерял контроль над транспортным средством, под колеса машины попала днепрянка. Затем авто врезалось в бетонный столб.

Пострадавшую в аварии женщину с травмами госпитализировали. 18-летний водитель и 17-летний пассажир ВАЗ телесных повреждений не получили.

На место ДТП прибыли патрульные, они установили, что у юного автомобилиста нет ни водительского удостоверения, ни техпаспорта. Все детали и обстоятельства аварии установит следователь.

В Днепре подросток без прав сбил женщину: пострадавшую госпитализировали Днепр оперативный

В Днепре подросток без прав сбил женщину: пострадавшую госпитализировали Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подросток за рулем устроил ДТП с грузовиком.