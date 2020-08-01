В пятницу, 31 июля, в Днепре на бульваре Славы в Соборном районе "заминировали" магазин.

Сообщение о минировании поступило в 19:30. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре подростки "заминировали" магазин: их родителям грозит штраф Информатор

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и взрывотехники. Из помещения эвакуировали около 40 посетителей. Специалисты полностью проверили двухэтажное здание торгового центра. Взрывоопасных предметов там не нашли, минирование оказалось ложным.

Вскоре правоохранители установили личности лжеминеров. Ими оказались подростки 14 и 15 лет. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей юных правонарушителей к административной ответственности. Им грозит предупреждение или штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Днепре подростки "заминировали" магазин: их родителям грозит штраф Информатор

В Днепре подростки "заминировали" магазин: их родителям грозит штраф Информатор

В Днепре подростки "заминировали" магазин: их родителям грозит штраф Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подростки устроили вечеринку на кладбище, делом занялась полиция.