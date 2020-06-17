В Днепре подростки устроили стрельбу на детской площадке: подробности инцидента

В Днепре 15 июня трое подростков устроили "тир" во дворе жилых домов. Инцидент произошел около 23:00 на жилмассиве Тополь-1.

Хулиганы стреляли из пневматического оружия в сторону проезжей и пешеходной части, находясь на детской площадке, сообщили пользователи страницы "Тополь 1,2,3" в Facebook.

На замечания одного из жильцов расположенного поблизости дома, подростки отреагировали ненормативной лексикой и угрозами. После перешли к стрельбе из пневматического пистолета по бутылкам и банкам.

Скриншот Facebook/"Тополь1,2,3"

Ребята "сделали ноги" после того, как жильцы вызвали полицию. На месте "гулянки" правоохранители обнаружили чек на покупку пневматического оружия в одном из сетевых магазинов города. Куплено оно по клубной именной карте.

Скриншот Facebook/"Тополь1,2,3"

Одного из стрелков свидетель происшествия опознал по фотографии в Facebook и написал заявление в полицию.

Жители жилмассива Тополь-1 неоднократно видели этих подростков в разных дворах района, об этом они сообщили в соцсети Factdook.

Скриншот Facebook/"Тополь1,2,3"

"Правоохранители уже установили, что к указанному инциденту могут быть причастны двое особ. В ближайшее время они будут приглашены в отдел полиции. Один из участников совершеннолетний, второй нет. После проверки будет дана правовая квалификация указанных событий", сообщили в пресс-службе Днепровского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 14 июня, во Львове исчезли две несовершеннолетних девушки.