В Днепре подростки развлекались стрельбой по окнам яслей

Алина Рашевская Происшествия 16:10, 9.08.2020

В Днепре двое парней разгуливали по городу с пистолетом.

Вооруженных подростков заметили в районе улицы Юркевича. Об этом сообщили в Facebook-группе "Проспект Петровского (Мазепы) – Нигояна".

По словам очевидцев, несовершеннолетние стреляли по окнам заброшенного детсада и голубям. В комментариях под публикацией местные жители отметили, что дебоширы устраивают здесь погромы регулярно.

В Днепре подростки развлекались стрельбой по окнам яслей
Facebook/Проспект Петровского (Мазепы) - Нигояна
В Днепре подростки развлекались стрельбой по окнам яслей
Facebook/Проспект Петровского (Мазепы) - Нигояна

"Странно. Но вокруг яслей окна домов. А вдруг ребятки промажут. И в окошко. Вряд-ли до смеха будет".

"И это не один раз. Несколько раз их видела".

"Стекла били. Беспредельщики".

Скриншот
Facebook/Проспект Петровского (Мазепы) - Нигояна.
Скриншот
Facebook/Проспект Петровского (Мазепы) - Нигояна.
Скриншот
Facebook/Проспект Петровского (Мазепы) - Нигояна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что руководитель Центра семьи и молодежи в Кривом Роге Павел Дабижа выступил против всеобщего избирательного права.

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Днепр Происшествия

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