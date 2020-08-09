В Днепре подростки развлекались стрельбой по окнам яслей. Коллаж

В Днепре двое парней разгуливали по городу с пистолетом.

Вооруженных подростков заметили в районе улицы Юркевича. Об этом сообщили в Facebook-группе "Проспект Петровского (Мазепы) – Нигояна".

По словам очевидцев, несовершеннолетние стреляли по окнам заброшенного детсада и голубям. В комментариях под публикацией местные жители отметили, что дебоширы устраивают здесь погромы регулярно.

В Днепре подростки развлекались стрельбой по окнам яслей Facebook/Проспект Петровского (Мазепы) - Нигояна

В Днепре подростки развлекались стрельбой по окнам яслей Facebook/Проспект Петровского (Мазепы) - Нигояна

"Странно. Но вокруг яслей окна домов. А вдруг ребятки промажут. И в окошко. Вряд-ли до смеха будет".

"И это не один раз. Несколько раз их видела".

"Стекла били. Беспредельщики".

Скриншот Facebook/Проспект Петровского (Мазепы) - Нигояна.

Скриншот Facebook/Проспект Петровского (Мазепы) - Нигояна.

Скриншот Facebook/Проспект Петровского (Мазепы) - Нигояна.

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