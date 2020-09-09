В Днепре подростки избили ребенка с инвалидностью на глазах у толпы: все подробности скандала

В Днепре на территории средней школы №102 подростки избили ученика с инвалидностью.

Инцидент произошел 5 сентября на спортивном стадионе. Туда мальчик в одиночку отправился на прогулку, рассказала его мама Татьяна Байдак в Facebook-группе "Батьки SOS".

По словам женщины, о случившемся она узнала из социальной сети. Один из очевидцев снял процесс на видео и сразу же опубликовал его в интернете. За кадром было слышно, как один из хулиганов осыпал школьника оскорблениями, а также подсказывал своему соучастнику, как и куда ему стоит наносить удары.

"Сын пошел гулять на школьный стадион, где, казалось бы, с ним ничего не могло произойти, потому что в это время там очень много людей, взрослые мужики играют в футбол, мамочки с детками в колясках, подростки на скутерах и велосипедах. Открыв страницу в соцсети я вижу, как избивают моего ребенка, а за кадром слышу, как голос подростка оскорбляет моего сына и как он подсказывает второму мальчику, куда и как нужно его бить", – рассказала Татьяна.

Женщина сразу же бросилась спасать своего сына. Уже на месте она узнала, что нападавших было намного больше. Мальчику наносили удары ногами, шинами и даже бутылками. Поблизости находилось много отдыхающих, однако на помощь ребенку никто так и не пришел.

"Через минуту я была на школьном стадионе. Уже там я узнала, что бил его не один мальчик и что не только дети это наблюдали, но и молодые мамочки и взрослые мужики, которые в 5 метрах занимались своими вопросами. В моего ребёнка плюют, бросают бутылки, бросают шины, подпрыгивают и бьют ногами в спину, а если завтра ударят так, что он не встанет?", – поделилась мама пострадавшего.

Скриншот. Facebook/"Батьки SOS"

По словам очевидцев, конфликт между школьниками возник из-за мяча. Позже к драке присоединились старшеклассники.

Скриншот. Facebook/"Батьки SOS"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре школьникам разослали сообщения с угрозами.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал