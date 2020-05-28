В Днепре под землю провалился автокран

Во дворе многоэтажного дома на проспекте Александра Поля автокран провалился под землю и увяз. Он приехал для замены трансформатора, но до места назначения так и не добрался.

Чтобы ликвидировать аварию, комунальщики вызвали еще один кран. В инциденте никто не пострадал, сообщает OBOZREVATEL с места событий.

Автокран провалился под землю

"У нас во дворе есть недострой. Из него постоянно течет канализация. И сейчас под угрозой художественная коммунальная школа. Она может провалиться. Хозяина дома найти не могут. Водоканал говорит, дом не на балансе. Теперь еще кран провалился", – рассказывает Максим Бабий, — местный житель.

Коммунальщики вытягивают автокран

Жители переживают, что через время вода может оказаться в подвале близлежащих домов. А это повлечет за собой появление насекомых и неприятных запахов. Да и дом может дать усадку.

Коммунальщики вытянули автокран

"Борис Филатов дал задание департаменту и инспекции благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета разобраться в ситуации. Завтра соответствующая комиссия будет принимать решение по благоустройству этого двора, в том числе и канализации", – рассказала Евгения Дитятковская, депутат Днепровского городского совета.

Как OBOZREVATEL сообщал ранее, в Оболонском районе Киева автомобиль Renault Duster ушел под землю.

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