В Днепре под общежитием тяжело избили молодого врача: парню в реанимации нужна помощь
В Днепре спасают 24-летнего врача-отоларинголога Юрия Зайца, который подвергся нападению возле 6-го общежития Архитектурно-строительной академии. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июля.
Парень отдыхал вместе со своими товарищами, когда к ним подошла подозрительная компания. Между молодыми людьми завязался конфликт, который впоследствии перерос в драку, сообщает Информатор.
В результате полученных травм повредился магистральный сосуд головы, из-за чего правая половина тела потерпевшего сейчас полностью парализована. На данный момент он находится в реанимационном отделении больницы имени Мечникова.
Парня уже прооперировали, однако в дальнейшем ему предстоит пережить еще несколько хирургических вмешательств и длительную реабилитацию. На все это потребуется огромная сумма денег, которая сейчас неподъемна для его семьи.
Все желающие могут помочь днепрянину, переведя посильную сумму на карту ПриватБанка:
5168 7573 6847 3932 – Заец Александр Маркович.
Контактный номер: (067) 567-58-10.
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