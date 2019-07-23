В Днепре под мостом нашли мертвую женщину. Фото 18+

В районе улицы Гаванской в Днепре обнаружили труп женщины. Тело было найдено недалеко от железнодорожных путей.
В полицию о находке заявили прохожие. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре обнаружили труп женщины
Информатор
По предварительной информации, труп пролежал там около суток. Женщина не имела при себе каких-либо вещей или документов.
Как удалось установить правоохранителям позже, умершая женщина страдала полинаркоманией.
На данный момент устанавливаются обстоятельства смерти женщины.
В Днепре под мостом нашли труп
Информатор
В Днепре под мостом нашли труп
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве нашли труп связанной окровавленной женщины.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал