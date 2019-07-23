В Днепре под мостом нашли мертвую женщину. Фото 18+

В районе улицы Гаванской в Днепре обнаружили труп женщины. Тело было найдено недалеко от железнодорожных путей.

В полицию о находке заявили прохожие. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре обнаружили труп женщины Информатор

По предварительной информации, труп пролежал там около суток. Женщина не имела при себе каких-либо вещей или документов.

Как удалось установить правоохранителям позже, умершая женщина страдала полинаркоманией.

На данный момент устанавливаются обстоятельства смерти женщины.

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