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В Днепре под мостом нашли мертвую женщину. Фото 18+

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В районе улицы Гаванской в Днепре обнаружили труп женщины. Тело было найдено недалеко от железнодорожных путей.

В полицию о находке заявили прохожие. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре обнаружили труп женщины

В Днепре обнаружили труп женщины

Информатор

По предварительной информации, труп пролежал там около суток. Женщина не имела при себе каких-либо вещей или документов.

Как удалось установить правоохранителям позже, умершая женщина страдала полинаркоманией.

На данный момент устанавливаются обстоятельства смерти женщины.

В Днепре под мостом нашли труп

В Днепре под мостом нашли труп

Информатор

В Днепре под мостом нашли труп

В Днепре под мостом нашли труп

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве нашли труп связанной окровавленной женщины.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр полиция смерть
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