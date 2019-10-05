В Днепре под авто рухнул асфальт: фото с места

На улице Михновского, возле ТЦ "Сити Центр", провалился асфальт.
Об этом сообщает Информатор с места события, передает OBOZREVATEL.
В Днепре под колесами авто провалился асфальт
dp.informator.ua
Местные жители уже обратились во все необходимые службы и ожидают их реакции.
На месте сообщили, что небольшая яма появилась на дороге еще неделю назад. 4 октября, когда под вечер разыгралась непогода, провал стал разрастаться и в итоге рухнул под колесами легковушки.
dp.informator.ua
dp.informator.ua
Местные жители рассказали, что на данный момент уже сообщили о проблеме а горячую линию горсовета. Место оградили сигнальными лентами.
dp.informator.ua
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