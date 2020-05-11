В Днепре пешеход угодил под колеса грузовика. Фото 18+

Алина Рашевская Происшествия 08:31, 11.05.2020

В Днепре 10 мая на улице Отечественной 43-летний мужчина попал под колеса грузового автомобиля DAF.

Пешеход находился в нетрезвом состоянии, поэтому не удержал равновесие и упал на проезжую часть. Водитель фуры не успел среагировать и совершил наезд на горожанина, сообщает "Днепр оперативный". Внимание! Фото 18+

На место происшествия вызвали "скорую" и полицию. В результате аварии пешеход получил серьезную травму ноги, однако на попытки оказать медицинскую помощь реагировал агрессивно, возможно, в силу алкогольного опьянения.

ДТП в Днепре
Днепр оперативный
ДТП в Днепре
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине грузовик с цистерной вылетел в кювет. Его водителя зажало в кабине.

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Днепр Происшествия

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