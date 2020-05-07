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7 мая • обновлено в 13:01
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Алина Рашевская
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В Днепре пешеход попал под колеса авто. Фото и видео аварии

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В четверг, 7 мая, в Днепре на улице Космической автомобиль Toyota совершил наезд на пожилого мужчину.

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Водитель не успел среагировать и сбил его, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел около 9:40. Потерпевший выжил, однако получил серьезные травмы. Его госпитализировали в городскую больницу №16 с синяками и ссадинами, а также предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 17-летнему парню посреди улицы выстрелили в лицо. По предварительной информации, оружие было сигнальным.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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