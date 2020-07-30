В Днепре перевернулись две груженые фуры. Видео момента ДТП

Происшествия 10:50, 30.07.2020

В четверг, 30 июля, в Днепре на перекрестке проспекта Сергея Нигояна и улицы Орловской столкнулись две груженые фуры.

Как сообщает "Днепр оперативный", серьезное ДТП произошло в 1:23. В результате удара на дорогу высыпались семечки подсолнечника, которыми были загружены автомобили (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре перевернулись две груженые фуры
Информатор

Грузовик MAN двигался на большой скорости и врезался в фуру, которая ехала перед ним. От сильного удара у первого автомобиля перевернулся кузов, а у второго еще и кабина. Груз засыпал проезжую часть и тротуар.

Патрульные оградили место ДТП сигнальными лентами. Проезд на данном участке затруднен. Водители фур в результате аварии не пострадали, от госпитализации они отказались, передает "Информатор".

Предварительно ДТП мог спровоцировать отказ тормозов у одного из грузовиков. Точную причину происшествия установит следователь.

В Днепре перевернулись две груженые фуры
Информатор
В Днепре перевернулись две груженые фуры
Информатор
В Днепре перевернулись две груженые фуры
Днепр оперативный
В Днепре перевернулись две груженые фуры
Днепр оперативный
В Днепре перевернулись две груженые фуры
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, то на Днепропетровщине фуры устроили лобовое ДТП, водителя вырезали из кабины.

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Днепр Происшествия

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