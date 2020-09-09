В Днепре перевернулась маршрутка, есть пострадавший. Фото с места ДТП

В Днепре перевернулась маршрутка, есть пострадавший. Информатор

В среду, 9 сентября, в Днепре на улице Передовой, 771 перевернулось маршрутное такси № 4.

Авария произошла около 5:35, сообщает "Информатор". Известно, что автомобиль ехал в сторону выезда из города, пассажиров в салоне не было.

На улице Передовой перевернулась маршрутка № 4. Информатор

Водитель маршрутки не справился с управлением, машина влетела в каменное ограждение и перевернулась на бок. В результате ДТП автомобилист получил травмы, предварительно, у него сотрясение мозга. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 6.

По словам водителя, он не превышал скорость. При этом, однако, на асфальте остались следы длинного тормозного пути. Все детали и причины произошедшего установят правоохранители.

На месте происшествия работали спасатели, они смыли с дороги жидкость, которая натекла из поврежденного автомобиля.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Информатор

Маршрутка врезалась в каменное ограждение. Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине в ДТП погибли три человека. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

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