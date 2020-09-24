В Днепре перестрелка закончилась ранением мужчины. Фото с места

В среду, 23 сентября, в Днепре в Нагорном переулке конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой.

В результате один из них был серьезно ранен. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, накануне произошедшего двое неизвестных серьезно поссорились. В ходе словесной перепалки один из мужчин достал пистолет и выстрелил в другого. Нападавший собирался выстрелить еще раз, но потерпевший успел сесть в свой автомобиль, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшего с огнестрельным ранением живота госпитализировали в больницу. Поиском стрелка занялась полиция. Его личность уже удалось установить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре "Ромео" по трубе полез на 16-й этаж к любимой.