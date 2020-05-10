В Днепре патрульные спасли бездыханного мужчину после драки. Фото

В субботу, 9 мая, в Днепре на улице Енисейской два брата сцепились в словесной перепалке. Конфликт перерос в драку, по окончанию которой обоих забрала скорая помощь.

По информации полиции, мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. По какой причине между ними возникла ссора неизвестно, сообщает "Информатор".

Известно, что старший брат ударил младшего, вследствие чего тот в бессознательном состоянии упал на землю. Когда мужчину попытались привести в чувство, то поняли, что он не дышит.

Мужчина в бессознательном состоянии упал на землю Информатор

Через несколько минут на место подъехал наряд полиции. Оценив состояние пострадавшего, патрульные начали делать ему непрямой массаж сердца. "Качали" его до тех пор, пока не подъехала бригада "скорой".

Медики погрузили мужчину в машину, а когда состояние его удалось стабилизировать, госпитализировали в городскую больницу №6. Старший брат также нуждался в помощи врачей, поэтому "скорая" забрала и его.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре полицейские и медики спасли жизнь женщины и двух мужчин с передозировкой. Помог им в этом 6-летний сын женщины, который стал свидетелем того, как взрослые употребляли наркотики.

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