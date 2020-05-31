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31 мая • обновлено в 15:00
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В Днепре пассажиры вытолкали из троллейбуса мужчину без маски и перчаток

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В Днепре на троллейбусном маршруте №5 на улице Андрея Фабра мужчина без средств защиты устроил конфликт с пассажирами и кондуктором.

Пассажир в состояние алкогольного опьянения проигнорировал просьбу надеть маску и перчатки, сообщает "Наше Місто".

По словам заместителя директора по эксплуатации и перевозкам КП "Днепровский электротранспорт" горсовета Днепра Владимира Сусленкова, пассажиры вместе с кондуктором помогли вывести из салона нарушителя. После десятиминутной задержки, троллейбус поехал по маршруту.

Пассажиры вытолкали из троллейбуса мужчину без маски и перчаток

Пассажиры вытолкали из троллейбуса мужчину без маски и перчаток

Наше Місто

Как отметил Владимир Сусленков, у кондуктора и водителя электротранспорта нет полномочий, чтобы применять какие-либо санкции дисциплинарного, административного характера к нарушителям карантинного режима. Они только оказывают содействие пассажирам в исполнении противоэпидемических мероприятий.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Днепре департамента транспорта вместе с полицией проверяли выполнение карантинных мероприятий. В рамках рейда они проверяли, возят ли водители общественного транспорта стоячих пассажиров, и есть ли у них средства индивидуальной защиты.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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