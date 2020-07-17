В Днепре пассажир троллейбуса укусил кондуктора

В пятницу, 17 июля, в Днепре на жилмассиве Победа пассажир укусил кондуктора.

Инцидент произошел около 11:10 на остановке общественного транспорта "Бакинская". Об этом сообщил заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков.

Кондуктор троллейбуса №10 не пускала пассажиров в салон, так как все места для сидения уже были заняты. Одного из днепрян это разозлило – мужчина в порыве гнева укусил кондуктора за руку.

На место вызывали полицию, однако вовремя дозвониться до правоохранителей не удалось, номер 102 был занят.

Пострадавшего кондуктора сняли с маршрута. На диспетчерской станции рану обработали антисептиком. От медицинской помощи сотрудница отказалась.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре водитель вышвырнул из маршрутки парня без маски.