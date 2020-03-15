В Днепре парень выпрыгнул из окна 4 этажа: подозревают попытку суицида

В воскресенье, 15 марта, в Днепре 23-летний парень прыгнул с четвертого этажа дома на Слобожанском проспекте.

По предварительной информации, он пытался покончить с собой. Об инциденте в полицию сообщили соседи, сообщает Информатор.

Парень остался жив, но получил серьезные травмы. Патрульные оказали ему первую помощь на месте, после чего передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в 6 городскую больницу.

В Днепре 23-летний парень прыгнул с четвертого этажа Информатор

Что послужило причиной для такого поступка на данный момент неизвестно. В квартире парень был один. Была это попытка суицида или несчастный случай – выясняют правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге нашли повешенного мужчину. По предварительной информации, погибший совершил самоубийство в собственной квартире.

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