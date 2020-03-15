Главная Новости
15 марта • обновлено в 14:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

В Днепре парень выпрыгнул из окна 4 этажа: подозревают попытку суицида

623
Читать материал на украинском

В воскресенье, 15 марта, в Днепре 23-летний парень прыгнул с четвертого этажа дома на Слобожанском проспекте.

По предварительной информации, он пытался покончить с собой. Об инциденте в полицию сообщили соседи, сообщает Информатор.

Парень остался жив, но получил серьезные травмы. Патрульные оказали ему первую помощь на месте, после чего передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в 6 городскую больницу.

В Днепре 23-летний парень прыгнул с четвертого этажа

В Днепре 23-летний парень прыгнул с четвертого этажа

Информатор

Что послужило причиной для такого поступка на данный момент неизвестно. В квартире парень был один. Была это попытка суицида или несчастный случай – выясняют правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге нашли повешенного мужчину. По предварительной информации, погибший совершил самоубийство в собственной квартире.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги