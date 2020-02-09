В Днепре парень выпал из окна 7 этажа и выжил. Фото

В субботу, 8 февраля, в Днепре на проспекте Героев парень выпал из окна квартиры на седьмом этаже.

После падения парень чудом остался жив. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу. Об этом сообщил Информатор.

По предварительной информации, он выпрыгнул из окна квартиры на седьмом этаже в доме №10. Правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: попытка самоубийства и несчастный случай.

Парень выпал из 7 этажа Информатор

Парень выпал из 7 этажа Информатор

На место вызвали "скорую". Медики сработали оперативно, парня отвезли в больницу имени Мечникова. По неподтвержденной информации, пострадавшему 23 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге экс-заключенный устроил публичное самоубийство. Труп мужчины нашли в парке. Умерший сидел под деревом, а веревка от его шеи была обмотана вокруг ветки.

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