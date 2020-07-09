В Днепре парень ударил ножом и обокрал прохожего. akzent.zp.ua

В Днепре 8 июля полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который совершил разбойное нападение на мужчину.

Инцидент произошел в ночь на 7 июля на улице Каштановой. Парень ударил ножом 37-летнего горожанина, после чего вырвал из рук сумку и убежал, сообщили в пресс-службе Днепровского отдела полиции.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

В Днепре парень ударил ножом и обокрал прохожего Facebook/Днепровский отдел полиции

В Днепре парень ударил ножом и обокрал прохожего Facebook/Днепровский отдел полиции

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина подверглась нападению и бесследно пропала.