В Днепре парень ударил ножом и обокрал прохожего
В Днепре парень ударил ножом и обокрал прохожего. akzent.zp.ua
В Днепре 8 июля полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который совершил разбойное нападение на мужчину.
Инцидент произошел в ночь на 7 июля на улице Каштановой. Парень ударил ножом 37-летнего горожанина, после чего вырвал из рук сумку и убежал, сообщили в пресс-службе Днепровского отдела полиции.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
В Днепре парень ударил ножом и обокрал прохожего Facebook/Днепровский отдел полиции
В Днепре парень ударил ножом и обокрал прохожего Facebook/Днепровский отдел полиции
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина подверглась нападению и бесследно пропала.